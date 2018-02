Das Schweizer Technologieunternehmen Kudelski (ISIN: CH0012268360) wird für das Geschäftsjahr 2017 eine Dividende in Höhe von 0,10 Franken (ca. 8,7 Eurocent) je Inhaberaktie an die Aktionäre ausschütten, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Damit wird die Dividende gegenüber dem Vorjahr (0,35 Franken) um rund 71 Prozent reduziert. Bei einem derzeitigen Aktienkurs von 9,67 Euro entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von ...

