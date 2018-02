Es steckt so viel Geld wie noch nie in ETFs. Doch was tun Flash Crash und Zinsängste mit ihnen? Thomas Meyer zu Drewer von ComStage schaut auf die Kapitalmärkte Steigende Zinsen bedeuten eigentlich fallende Aktienmärkte. Noch sind Sparplan-Anleger an Bord. Das sollen sie auch, sagt Thomas Meyer zu Drewer von ComStage im Gespräch mit Antje Erhard. Es kommt nur darauf an, welche: Diversifikation tut Not!