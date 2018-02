Mainz (ots) - Woche 10/18



Fr., 9.3.



Bitte geänderte Sportstrecke beachten:



1.30- Paralympics Pyeongchang 2018 (HD/AD/UT) 8.45 ZDF Paralympics live 1. Wettkampftag



Ski alpin Abfahrt Damen (Stehende, Sitzende, Sehbehinderte) Abfahrt Herren (Stehende, Sitzende, Sehbehinderte)



Biathlon (ab 2.00 Uhr) 6 km Damen (Sitzende) 7,5 km Herren (Sitzende)



Biathlon (ab 4.00 Uhr) 6 km Damen (Stehende, Sehbehinderte) 7,5 km Herren (Stehende, Sehbehinderte)



Eishockey (ab 4.00 Uhr) Gruppenspiele



Curling (ab 6.35 Uhr) Gruppenspiel: Deutschland - Paralympische Athleten aus Russland



Mehr zu den Paralympics auf zdfsport.de/paralympics und im ZDFtext ab Seite 200.



Woche 11/18



Sa., 10.3.



Bitte Programmänderung beachten:



8.45 Härter, reicher, besser, Südkorea! (VPS 8.44/HD/UT) Film von Thomas Reichart (vom 8.2.2018) Kamera: Ludger Nüschen, Toby Marshall Südkorea 2018



(Weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen. Kinderprogramm ab 7.00 Uhr entfällt wie folgt: "INUI", "1, 2 oder 3", "Bibi Blocksberg" und "Bibi und Tina" entfallen. "Mia and me: Wiedersehen mit Baby Blue" wird auf Sa., 17.3.2018, 7.30 Uhr verschoben. "Sieben Zwerge & ich: Gedächtnisverlust (1)" wird auf Sa., 17.3.2018, 6.40 Uhr verschoben.)



So., 11.3.



Bitte geänderte Sportstrecke beachten:



1.55- Paralympics Pyeongchang 2018 (HD/AD/UT) 9.00 ZDF Paralympics live 3. Wettkampftag



Langlauf (ab 2.00 Uhr) 15 km Damen (Stehende, Sehbehinderte) 20 km Herren (Stehende, Sehbehinderte)



Eishockey (ab 4.00 Uhr) Gruppenspiele



Snowboard (ab 4.00 Uhr) Cross Damen Cross Herren



Curling (ab 6.35 Uhr) Gruppenspiel: Deutschland - Slowakei



Mehr zu den Paralympics auf zdfsport.de/paralympics und im ZDFtext ab Seite 200.



Mo., 12.3.



9.00 heute Xpress



(Weiterer Ablauf ab 9.05 Uhr wie vorgesehen. "ZDF-Morgenmagazin" wird nur über die ARD ausgestrahlt.)



--------------------------



Bitte neuen Ausdruck beachten:



2.00- Paralympics Pyeongchang 2018 (HD/AD/UT) 9.00 ZDF Paralympics live 4. Wettkampftag



Biathlon (ab 2.00 Uhr) 10 km Damen (Sitzende) 12,5 km Herren (Sitzende)



Ski alpin (ab 2.30 Uhr) Super-Kombination Damen, Super-G (Sitzende, Stehende, Sehbehinderte) Super-Kombination Herren, Super-G (Sitzende, Stehende, Sehbehinderte)



Eishockey (ab 4.00 Uhr) Gruppenspiele



Biathlon (ab 5.00 Uhr) 10 km Damen (Stehende, Sehbehinderte) 12,5 km Herren (Stehende, Sehbehinderte)



Ski alpin (ab 6.30 Uhr) Super-Kombination Damen, Slalom (Sitzende, Stehende, Sehbehinderte) Super-Kombination Herren, Slalom (Sitzende, Stehende, Sehbehinderte)



Curling Gruppenspiel: Schweden - Deutschland



Mehr zu den Paralympics auf zdfsport.de/paralympics und im ZDFtext ab Seite 200.



Fr., 16.3.



Bitte Änderung beachten:



5.00- hallo deutschland 5.30



Woche 12/18



Sa., 17.3.



Bitte geänderten Programmablauf und Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.30 Dance Academy (VPS 5.35)



5.55 Löwenzahn (VPS 6.00)



6.20 PUR+



6.40 Sieben Zwerge & ich Gedächtnisverlust (1) (Text und weitere Angaben s. 10.3.2018)



7.05 Sieben Zwerge & ich (VPS 7.30) Gedächtnisverlust (2)



7.30 Mia and me (VPS 6.45) Wiedersehen mit Baby Blue (Text und weitere Angaben s. 10.3.2018)



(Weiterer Ablauf ab 7.55 Uhr wie vorgesehen.)



Die Serie "Mia and me" verschiebt sich wie folgt:



Sa., 24.3. 7.20 Uhr Die Vollmondnacht Sa., 24.3. 7.40 Uhr Die defekte Wasserkuppel Sa., 31.3. 7.10 Uhr Invasion der Pane Sa., 31.3. 7.30 Uhr Pantheas letztes Angebot



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF-Planung Telefon: +49-6131-70-15246