Liebe Leser,

am Dienstag verkündete der russische Energieminister Alexander Novak, dass der russische Staat wie auch die russischen Ölkonzerne von der Förderdrosselung der Opec stark profitieren. So konnten sie zusammen seit Beginn der Maßnahme ungefähr 41,5 Milliarden Dollar mehr an Gewinnen erzielen.

Russicher Staatshaushalt steigt durch höhere Ölpreise

Bisher belaufen sich die Gewinne seit Anfang 2017 für den russischen Staat auf 29,41 Milliarden Dollar zusätzlich, die ... (Benjamin Fitzgerald)

