Die Regierung in Ankara versucht, die Beziehungen zu Deutschland zu verbessern. Doch die Faschismusvorwürfe sind noch nicht vergessen.

Die Rollen zwischen Recep Tayyip Erdogan und Mehmet Simsek sind klar verteilt: Der türkische Staatschef poltert, schimpft und wütet. Der stellvertretende Ministerpräsident ist für die leisen, sanften, konstruktiven Töne zuständig.

So wie an jenem Abend Ende des vergangenen Jahres, als der frühere Goldman-Sachs-Banker vor deutschen und türkischen Unternehmern spricht. Auf Einladung der Konrad-Adenauer-Stiftung und der türkischen Bahçesehir-Universität preist Simsek im Istanbuler Koç-Museum in einer ermüdend langen Rede den Standort Türkei. Die Spannungen mit Deutschland? Alles Missverständnisse, sagt Simsek. Und hebt das Verbindende zwischen beiden Ländern hervor.

Mit seiner konzilianten Art ist er der perfekte Mann für eine Aufgabe, die die türkische Regierung neuerdings konsequent verfolgt: die schlechten Beziehungen zu Europa verbessern, vor allem zu Deutschland, dem wichtigsten Partner.

Die türkische Charme-Offensive ist breit angelegt. Deutsche Journalisten werden mit PR-Aktionen umgarnt. Unternehmensverbände erneuern und bekräftigen Kontakte. Und selbst regierungsamtliche Gesten gegenüber Berliner Spitzenpolitikern fallen plötzlich wieder freundlich aus.

Alle Zeichen stehen auf Entspannung. Aber kann es, nach Jahren der Provokationen und Beleidigungen, überhaupt ein "Zurück auf Los" geben? Noch immer sitzt der prominenteste deutsche Häftling, der Journalist Deniz Yücel, ohne Anklage im Hochsicherheitsgefängnis. Und auch der Einmarsch türkischer Truppen im Nachbarland Syrien, der sich auch gegen USA-Verbündete richtet, hat nicht gerade dazu beigetragen, den Ruf der Türkei zu verbessern.

Gleichwohl hat man im Auswärtigen Amt aufmerksam registriert, dass der türkische Außenminister Mevlüt Çavusoglu seinen Amtskollegen Sigmar Gabriel (SPD) zuletzt in den südtürkischen Badeort Antalya einlud. Dort liegt der Wahlkreis Çavusoglus - so wie der Wahlkreis von Gabriel nahe Goslar liegt, wo sich die beiden vor fünf ...

