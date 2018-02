Der Einsatz von LEDs und LED-Leuchten ist getrieben von verschiedenen Kriterien, welche die LED in den meisten Fällen zur besseren Wahl machen. Neben dem gleichmäßigeren Spektrum gegenüber Leuchtstofflampen, der einfachen Ansteuerbarkeit, der Effizienz und der daraus entstehenden Energiekostenersparnis ist vor allem die hohe Lebensdauer und die damit verbunden geringe Wartungshäufigkeit ein entscheidender Faktor, um ein Projekt wirtschaftlich positiv zu betrachten.

Liegen in manchen Leuchtenprojekten die Strompreise bei unter 0,10?€ pro kWh, rechnet sich eine Wirtschaftlichkeitsanalyse in den seltensten Fällen, wenn man nicht auch die Wartungskosteneinsparungen berücksichtigt. Zu Ungunsten der Nutzer gibt es zum aktuellen Zeitpunkt allerdings keinen einheitlichen Standard, auf den sich alle LED-Hersteller beziehen So ist ein Vergleich der Lebensdauerangaben unterschiedlicher Hersteller mitunter schwierig bis unmöglich. Bei konventionellen Leuchten war dies noch deutlich einfacher.

Konventionell: Betriebsstunden

Die Lebensdauer von konventionellen Leuchten und Lampen wurde in der Vergangenheit gängig mit der Zahl der Betriebsstunden angeben, nach welchen diese im Mittel ausfallen. So galt für eine Standard-Glühlampe 60?W der Wert von 1000 Betriebsstunden als gesetzt.

Mit Gasentladungslampen, in diesem Fall stabförmige Leuchtstofflampen, erhöhte sich dieser Wert an einem konventionellen Vorschaltgerät (KVG) auf 10.000?h und auf Grund der niedrigeren Schaltzyklen an einem elektronischen Vorschaltgerät (EVG) auf 20.000?h. Man nimmt somit an, dass die Leuchte nach dieser Zeit kein Licht mehr abgibt. Ein höherer Wert ist somit besser. Bild?1 zeigt die Lebensdauer einer konventionellen Leuchte mit 50.000?h.

LED: Lichtstromwartung - Lumen Maintenance

Für LED-Leuchten kann diese Annahme nicht mehr gelten. Betrachten wir erst einmal nur die LED in einer Leuchte selbst, fließen zusätzliche Werte in die Berechnung mit ein:

Im Gegensatz zu konventionellen Leuchtmitteln erfolgt der Lichtstromrückgang nicht abrupt, sondern schleichend. Einer der Hauptgründe hierfür ist das Austrocknen der Phosphorschicht, welche auch die ähnlichste Lichtfarbtemperatur (CCT, correlated color temperature) bestimmt. Somit kann sich bei fortlaufender Alterung der Leuchte auch der CCT-Wert in Richtung einer kälteren ähnlichsten Lichtfarbtemperatur verschieben, da der Anteil der unter der Phosphorschicht liegenden blauen LED im Gesamtspektrum zunimmt. Bild?2 zeigt eine gealterte LED mit Farbverschiebung (rechts) und eine LED ohne Farbverschiebung (links).

Um die Lebensdauer der LED zu berechnen, gibt man einen zusätzlichen Wert an, den Lumen-Maintenance-Wert oder auch LM-Wert. Dieser beschreibt, welchen Lichtstrom die LED bzw. die Leuchte nach der angegebenen Zeit noch mindestens aufweisen muss, z.B. 80?%.

Der Wert LM80 50.000?h bedeutet demnach, dass eine LED nach 50.000?h noch mindestens 80?% des ursprünglichen Lichtstroms aufzuweisen hat. Um dies zu bestimmen, unterzieht man LED einem so genannten LM80-Test, bei dem z.?B. 20 LED bei verschiedenen, aber konstanten Strömen und Temperaturen durchgängig betrieben werden. Nach einer minimalen Zeit von 6000 Betriebsstunden veröffentlicht der LED-Hersteller diese Werte (Tabelle?1).

Diese Daten erhebt der Hersteller in der Regel bei drei verschiedenen Temperaturen an den LED (TC-Punkt), z.?B. bei 55?°C, 85?°C und 105?°C. Falls der gewünschte TC-Wert zwischen diesen Temperaturen liegt, interpoliert man die Werte.

Für Leuchten werden in der Regel maximale Umgebungstemperaturen und nicht maximale TC-Werte angegeben. Hier kommen nun Wärmemessungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...