ROUNDUP 3: Thyssenkrupp profitiert von Stahlerholung und Einsparungen

ESSEN - Der Industriekonzern Thyssenkrupp hat zum Jahresauftakt dank besserer Stahlgeschäfte mehr verdient. Auch Einsparungen machten sich positiv bemerkbar. Wermutstropfen blieb das schwächelnde Geschäft im Großanlagen- sowie Marineschiffbau. Hier ist die Auslastung weiterhin zu gering. Besserung verspricht Finanzvorstand Guido Kerkhoff in der zweiten Geschäftsjahreshälfte. Die Arbeiten zur Fusion des Stahlgeschäfts mit der Europa-Sparte von Tata Steel verlaufen unterdessen nach Plan.

ROUNDUP: US-Steuerreform zieht Credit Suisse ins Minus - 'Sehr guter Start 2018'

ZÜRICH - Die US-Steuerreform hat der Schweizer Großbank Credit Suisse im vergangenen Jahr einen Verlust eingebrockt. Allerdings lief es im eigentlichen Geschäft besser als von Analysten erwartet. Der laufende Umbau trage Früchte, bilanzierte Bankchef Tidjane Thiam am Mittwoch in Zürich. Kurz nach Börsenstart gewann die Aktie 3,40 Prozent an Wert auf 17,05 Schweizer Franken und war damit Spitzenreiter im Schweizer Leitindex SMI .

Finanzinvestor Singer bleibt zweitgrößter Stada-Aktionär

BAD VILBEL - Beim Arzneimittelhersteller Stada ist der berüchtigte Finanzinvestor Paul Singer weiter zweitgrößter Aktionär. Der US-Amerikaner hielt zum Stichtag 7. Februar noch immer mehr als 15 Prozent an dem Bad Vilbeler Unternehmen, wie aus einer am Mittwoch vorgelegten Stimmrechtsmitteilung hervorgeht. Einen Teil der Beteiligung hatte zuvor Singers Hedgefonds Elliott gehalten, der nun aber seinen Anteil komplett auf Null reduziert hat. Offenbar wurden die Anteile im Singer-Imperium damit nur verschoben.

Ceconomy-Gesellschafter wollen getrennte Wege gehen

DÜSSELDORF - Die Elektronikkette Ceconomy (Media Markt, Saturn) und die Familie des verstorbenen Minderheitsaktionärs Erich Kellerhals wollen einen Schlussstrich unter den jahrelangen Streit ziehen und in Zukunft getrennte Wege gehen. "Es wird keine gemeinsame Zukunft geben", sagte Ceonomy-Chef Pieter Haas am Mittwoch auf der Hauptversammlung der Elektronikkette in Düsseldorf. Darüber seien sich beide Seiten einig. Wie die Trennung genau erfolgen soll, darüber wolle man sich nun zügig verständigen.

Clariant: Geplatzte Fusion und Abwehrschlacht kosteten mehr als 50 Millionen

ZÜRICH - Die Abwehrschlacht des Spezialchemiekonzerns Clariant gegen eine Zerschlagung durch den aktivistischen Investor White Tale ist ins Geld gegangen. Inklusive der Projektkosten für die ursprünglich geplante Fusion mit Huntsman habe man mehr als 50 Millionen Franken aufgewendet, erklärte Finanzchef Patrick Jany am Mittwoch. White Tale ist Clariant nun los; das Aktienpaket von 25 Prozent ist Ende Januar an die saudische Sabic gegangen.

ROUNDUP: Bilfinger hofft auf Trendwende - Digitalisierung soll Wachstum bringen

MANNHEIM - Nach Jahren der Krise sieht der Industriedienstleister Bilfinger endlich die Trendwende im Konzern gekommen. Konzernlenker Tom Blades will im Jahr 2018 im Tagesgeschäft besser werden. Dabei sollen auch verstärkte Investitionen in die Digitalisierung helfen, in der der Vorstand einen "wesentlichen Wachstumstreiber für die kommenden Jahre" sieht, wie Bilfinger am Mittwoch in Mannheim mitteilte. Das Jahr 2017 schloss das Unternehmen zwar unter dem Strich mit einem Fehlbetrag ab, doch im eigentlichen Geschäft lief es zuletzt besser als gedacht.

Norma Group von Rohstoffkosten gebremst

MAINTAL - Der Verbindungstechnikspezialist Norma Group ist im vergangenen Jahr von höheren Rohstoffkosten belastet worden. Das operative Ergebnis des Zulieferers für unter anderem die Autoindustrie stieg nicht so stark wie der Umsatz, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Maintal mitteilte.

Handelsgeschäfte treiben Credit Agricole Ende 2017 an - Dividende steigt

PARIS - Gute Geschäfte beim Anleihehandel haben die französische Großbank Credit Agricole Ende 2017 überraschend angetrieben. Obwohl die Steuerreformen in Frankreich und den USA das Ergebnis belasteten, stieg der Gewinn im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ein Drittel auf 387 Millionen Euro, wie das Institut am Mittwoch in Paris mitteilte.

Danone reduziert Beteiligung an Joghurt-Hersteller Yakult

PARIS/TOKIO - Der französische Lebensmittelkonzern Danone fährt seinen Anteil am japanischen Joghurthersteller Yakult um zwei Drittel zurück. Danone wolle den Anteil an Yakult von gut 21 Prozent auf rund 7 Prozent senken, teilten beide Konzerne am Mittwoch mit.

Verurteilter Manager und VW streben außergerichtliche Einigung an

BRAUNSCHWEIG - Nach der fristlosen Kündigung streben der frühere VW -Manager Oliver Schmidt und das Unternehmen eine außergerichtliche Einigung an. Beide Parteien möchten Gespräche über die Möglichkeiten einer Verständigung führen, teilte das Arbeitsgericht Braunschweig am Mittwoch mit. Ein für kommenden Montag anberaumter Gütetermin wurde aufgehoben. Dort hatte der in den USA verurteilte Schmidt im Januar eine Kündigungsschutzklage eingereicht.

Teuerster Tech-Deal: Broadcom kommt Qualcomm etwas entgegen

SAN JOSE - Um den Weg für die bisher teuerste Tech-Übernahme zu ebnen, macht der Chipkonzern Broadcom ein potenziell wichtiges Zugeständnis. Die Qualcomm-Aktionäre werden jetzt nur noch aufgerufen, Broadcom bei der anstehenden Hauptversammlung eine Mehrheit im elfköpfigen Verwaltungsrat zu geben. Ursprünglich wollte Broadcom über den kompletten Austausch des Aufsichtsgremiums abstimmen lassen.

