Ziel ist es, rund 2,0 Milliarden US-Dollar in den Aufbau einer nordamerikanischen Rechenzentrumsplattform zu investieren

Mount Elbert Capital Partners ("Mount Elbert"), GIC und OPTrust gaben heute die Gründung von EdgeCore Internet Real Estate, LLC (das "Unternehmen") bekannt, ein Investmentvehikel mit vollständig integrierten operativen Fähigkeiten, das für die Entwicklung, den Erwerb und den Betrieb von Rechenzentren in ganz Nordamerika gebildet wurde. Das Unternehmen wird zunächst mit einem Eigenkapital von über 800 Mio. USD ausgestattet mit dem Ziel, rund 2 Milliarden US-Dollar in die Rechenzentrumsentwicklung zu investieren.

Das Rollout der nordamerikanischen Rechenzentrumsplattform durch EdgeCore Internet Real Estate wird sich zunächst auf Geländeentwicklungen in sechs Märkten erstrecken. Das Unternehmen hat Grundstücke in Mesa (Arizona) erworben und plant vor Ende dieses Quartals den Abschluss bestehender Verträge zum Erwerb von Grundstücken in Dallas und Reno. Es möchte die Bauarbeiten auf dem jeweiligen Gelände unmittelbar nach dem Erwerb in Angriff nehmen. Da die einzelnen Komplexe eine kritische Strommenge von 100 MW bis 200 MW für die Kunden bereitstellen sollen, plant das Unternehmen, das erste Gebäude auf diesen Märkten Ende 2018 fertigzustellen. Ferner beabsichtigt das Unternehmen, im zweiten Quartal dieses Jahres den Erwerb von Grundstücken in drei komplementären Tier-I-Märkten fortzusetzen, um noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten auf dem jeweiligen Gelände beginnen zu können.

"Es ist uns eine große Freude, mit GIC und OPTrust zusammenzuarbeiten, die wir als zwei der fähigsten und versiertesten Investoren der Welt ansehen. Der Umsetzung unserer gemeinsamen Vision, eine skalierbare nordamerikanische Rechenzentrumsplattform zu schaffen, sehen wir mit Spannung entgehen, und freuen uns darauf, mit GIC und OPTrust zu expandieren, während wir an der Weiterentwicklung von EdgeCore Internet Real Estate nach der Anfangsphase arbeiten", sagte Tom Ray, Chairman und CEO von EdgeCore Internet Real Estate und Mount Elbert.

GIC wird Lead-Ankerinvestor bei EdgeCore Internet Real Estate sein. Lee Kok Sun, Chief Investment Officer, GIC Real Estate, sagte: "GIC freut sich, mit Mount Elbert und OPTrust bei diesem Vorhaben zu kooperieren. Als langfristig orientierter Value-Investor gehen wir davon aus, dass die langanhaltende Zunahme des Datenkonsums und der öffentlichen Cloudnutzung attraktive Renditen im Rechenzentrumssektor generieren wird."

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.edgecore.com.

Über Mount Elbert

Mount Elbert Capital Partners ist eine private Investmentgesellschaft und bei der SEC registrierte Anlageberatung mit Sitz in Denver (Colorado) mit Fachkompetenz im Bereich Sachanlagen wie Rechenzentren und der dazugehörigen Infrastruktur. Die Gründer von Mount Elbert haben Erfahrung in der Bewertung, Durchführung und Verwaltung von Investitionen in Sachanlagen in einen Gesamtwert von mehr als 10 Milliarden US-Dollar in den USA, Europa und Asien, von denen über 5 Milliarden US-Dollar auf Rechenzentrums-Immobilien und die entsprechende Infrastruktur entfallen.

Über GIC

GIC ist eine führende globale Investmentgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar. Gegründet 1981 mit dem Ziel, die finanzielle Zukunft Singapurs zu sichern, verwaltet GIC die Devisenreserven des Landes. Als disziplinierter und langfristig orientierter Value-Investor ist GIC einmalig aufgestellt, um in ein breites Spektrum von Anlageklassen zu investieren, darunter Immobilien, Private Equity, Aktien sowie festverzinsliche Wertpapiere. GIC hat Beteiligungen in mehr als 40 Ländern und investiert seit über zwei Jahrzehnten in Schwellenländer. GIC hat seinen Hauptsitz in Singapur und beschäftigt mehr als 1.400 Mitarbeiter an zehn Niederlassungen in bedeutenden Finanzstädten weltweit. Weitere Informationen über GIC finden Sie unter www.gic.com.sg.

Über OPTrust

Mit einem vollständig kapitalgedeckten Plan mit einem Nettovermögenswert von 19 Milliarden US-Dollar zum 31. Dezember 2016 investiert und verwaltet OPTrust einen der größten Pensionsfonds Kanadas und verwaltet überdies den OPSEU-Pensionsplan, einen leistungsorientierten Plan mit fast 90.000 Mitgliedern und Ruheständlern.

OPTrust ist eine weltweit tätige Anlagegesellschaft, die in ein breites Spektrum an Anlageklassen investiert, darunter kanadische und ausländische Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Immobilien, Infrastruktur und private Märkte. Sie verfügt über ein Team aus sehr erfahrenen Anlageexperten in Toronto, London und Sydney. Als Pensionsverwaltungsgesellschaft verfolgt OPTrust das Ziel, die Renten heute zu zahlen und sie für morgen zu sichern.

