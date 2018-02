Unterföhring (ots) -



Bei diesem Sieg klingelt die Kasse! In der nächsten Ausgabe von "Schlag den Henssler" geht es um eine Million Euro - am 24. März live auf ProSieben. "Das ist doch mal eine stolze Summe", sagt Steffen Henssler. "Aber meine Gegner können sich warm anziehen: Ich werde alles dafür geben, dass der Jackpot nicht ausbezahlt und mit dann 1,25 Millionen Euro noch mal ein großes Stück attraktiver wird."



Wer gegen Steffen Henssler antreten wird, entscheidet wie immer das Publikum. Bereits eine Woche vor der TV-Show stehen drei Kandidatinnen oder Kandidaten auf www.schlag-den-henssler.de zur Auswahl. Der Gewinner des Votings und damit Herausforderer von Steffen Henssler wird zu Beginn der Live-Show bekannt gegeben. Moderiert wird die Show von Elton. Elmar Paulke kommentiert. Tickets für die Show sind unter www.brainpool-tickets.de erhältlich.



"Schlag den Henssler" am 24. März 2018, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben



