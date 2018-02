Unterföhring (ots) - Die vierte Ausschreibung des Exposé-Fördertopfs endete erfolgreich mit mehr als 150 eingereichten Ideen. Acht Projekte wurden für die Weiterentwicklung ausgewählt.



"Der Fördertopf hat eine neue, fokussierte Ausrichtung. In dieser Ausschreibung waren Prime-Time-Proceduals gefragt, die sich an den Marktbedürfnissen der ProSiebenSat.1 TV Deutschland orientieren und damit eine Chance zur Weiterentwicklung und Realisierung haben könnten. Trotz des sehr spezifischen Zuschnitts und der kurzen Laufzeit der Ausschreibung haben wir eine überwältigende Anzahl an Einreichungen erhalten. Darunter wieder eine große Anzahl etablierter Autoren.", resümieren Vorstand Uwe Petzold und Geschäftsführer Jan Herchenröder vom Verband Deutscher Drehbuchautoren e.V. "Die acht ausgewählten Projekte besitzen ein hohes Potenzial für die weiterführende Entwicklung."



Der Fördertopf war für die Förderung von insgesamt zehn Projekten budgetiert. In diesem Jahr haben sich der VDD und die ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH gemeinsam entschieden, dass den Autorinnen und Autoren der acht ausgewählten Gewinner-Projekte jeweils mehr Geld zur Weiterentwicklung bzw. intensiveren Ausarbeitung ihrer Serienkonzepte angeboten wird.



"Das Geld aus dem Fördertopf wird auf die acht Gewinner-Stoffe verteilt mit dem Ziel, die Stoffideen detaillierter und intensiver zu entwickeln", erläutert Dr. Stefan Gärtner, SVP Koproduktion & Filmpolitik/ SVP Deutsche Fiction der ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH und Geschäftsführer der SevenPictures Film GmbH. "Die Neuausrichtung des Fördertopfes sieht ein Redaktions-Feedback in der Exposé-Entwicklung vor, die wir somit noch näher an der Senderpraxis gestalten können. Wir freuen uns darauf, die Gewinner persönlich kennen zu lernen, u. a. auch auf dem exklusiven Workshop, den wir im Rahmen der Berlinale für sie anbieten."



ProSiebenSat.1 TV Deutschland und der Verband Deutscher Drehbuchautoren haben vereinbart, den neu konzipierten Topf für weitere drei Jahre bis 2019 einzurichten. Kernziel des Programms ist weiterhin die geschützte und finanziell abgesicherte Entwicklung von ersten Stoff-Ideen. ProSiebenSat.1 TV Deutschland behält sich das Erstanbietungsrecht an den im Rahmen der Prämierung ausgearbeiteten Stoffen vor. Kommt es zu keinem Drehbuchvertrag, können die Autoren ihre entwickelten Stoffideen frei auf dem Markt anbieten.



Die Gewinnernamen der Fördertopfausschreibung 2017/18:



Anja Flade-Kruse Michael Keusch Florian Knittel Elena Lyubarskaya / Gesa Scheibner Kerstin Polte Chris Schwotzer Thomas Schwebel Iris Uhlenbruch



Die Autoren erhalten als Fördergeld jeweils 7.500 Euro in zwei Raten plus einer möglichen höheren Vergütung für die optionale Erweiterung der Exposé-Ausarbeitung. Für die Exposé-Entwicklung haben die Autoren drei Monate Zeit. Sie werden mit einem gesonderten Anschreiben vom Verband Deutscher Drehbuchautoren über das weitere Vorgehen informiert.



Informationen zum Ausschreibungsergebnis finden Sie auch unter www.drehbuchautoren.de



Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Susanne Lang Communication Projects Tel: +49 [89] 9507-1183 susanne.lang@prosiebensat1.com



Verband Deutscher Drehbuchautoren e.V. Jan Herchenröder Geschäftsführung Tel. + 49 [30] 25 76 29 71 herchenroeder@drehbuchautoren.de



