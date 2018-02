Der Greenback beschleunigte am Mittwoch seine Aufwärtsbewegung und so fällt der Euro/Dollar und das neue Tagestief bei 1,2280/70 zu bilden. Euro/Dollar geschwächt vom guten US CPI Das Paar bewegte sich nach unten, nach dem die Investoren vom US CPI positiv überrascht wurden, da die Verbraucherpreise auf Jahresbasis um 2,1 % und auf Monatsbasis um 0,5 ...

