Das Brillenlabel YOONEEC verspricht ein einzigartiges, pures und luxuriöses Brillendesign. Das besondere an YOONEEC Brillen ist, dass sie ausschließlich aus hochwertigsten Edelmetallen wie Gold und Platin gefertigt werden. Eine YOONEEC Sonnenbrille kann auf Wunsch auch mit Brillanten oder Saphiren zusätzlich veredelt und individualisiert werden.



"Meine Leidenschaft zu stilprägenden und hochwertigen Sonnenbrillen pflege ich seit vielen Jahren. Doch seit einiger Zeit habe ich am Brillenmarkt nichts mehr für mich gefunden. Und da haben wir einfach selbst angefangen, Brillen zu kreieren.", beschreibt Andreas Trinkwalder, Geschäftsführer und einer der Gründer, die Geburtsstunde von YOONEEC.



YOONEEC versteht sich ebenfalls als High Fashion Brillenlabel. Denn eine Brille wird nicht mehr nur als UV Schutz oder Sichtkorrektur verstanden, sondern verleiht ihrem Träger sehr prägnant Stil und Ausdruck.



Das erste YOONEEC Modell trägt den Namen "The Shield" und sticht durch sein rahmenloses Design hervor. "Dieser Style hat uns gerade in der Gründungsphase vor große Herausforderungen in der Entwicklung und Fertigung gestellt. Aber umso mehr sind wir stolz darauf, nun unser erstes YOONEEC Modell präsentieren zu können.", reflektiert Jan Delfs, Designer und ebenfalls Gründer von YOONEEC.



Der Vertrieb von YOONEEC Brillen erfolgt weltweit über ausgewählte Optiker und Juweliere. Zusätzlich können YOONEEC Brillen auch über http://www.yooneec.com angefragt werden.



YOONEEC GmbH Rumfordstr. 4 80469 München Germany mail@yooneec.com