Die Bundesregierung überlegt, öffentlichen Nahverkehr kostenlos zu machen. In Tallinn, der Hauptstadt von Estland, ist Bus- und Bahnfahren seit fünf Jahren frei. Was bringt das?

Wer in Berlin einen Monat lang mit Bus und Bahn durch die Stadt fahren will, zahlt mehr als 80 Euro. Viel Geld also, das einige dazu bringt, schwarz zu fahren - oder ins eigene Auto zu steigen. Zum Schaden für die Gemeinschaft. Mit einer einzigen Änderung könnte das Geschichte werden: kostenloser Nahverkehr. Eine Schnapsidee, von der höchstens noch die Piratenpartei träumt? Nicht mehr seit diesem Dienstag!

Kostenloser Nahverkehr: Wäre das in Deutschland möglich?

"Die Bundesregierung will angesichts einer drohenden Klage der EU-Kommission ihre Maßnahmen für eine saubere Luft in deutschen Städten deutlich ausweiten", meldet die Nachrichtenagentur dpa. Und jetzt wird's spannend: Der Bund erwäge kostenlose Bus- und Bahntickets. "Das geht aus einem Brief von Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) und Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) an EU-Umweltkommissar Karmenu Vella hervor." Das Magazin "Politico" hatte als erstes berichtet.

In dem Schreiben heißt es, die Bundesregierung denke zusammen mit Bundesländern und Städten über einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr nach, um die Zahl privater Autos zu verringern.

Erfahrungen mit kostenlosem Nahverkehr gibt es in Brandenburg. 1998 ließ die Gemeinde Templin seine rund 16.000 Einwohner die Busse probeweise umsonst nutzen - in den folgenden Jahren stieg das Passagieraufkommen um fast das Zehnfache, das war zu viel für die Stadt. 2013 wurde das Projekt eingestellt. In Deutschland gibt es nach Angaben des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) aktuell keinen kostenlosen Nahverkehr mehr.

Folgen des kostenlosen Nahverkehrs: mehr Busse und Bahn wegen "enormem Zuwachs der Fahrgäste"

"Wir sehen das auch sehr kritisch", sagte eine VDV-Sprecherin am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Mit rund zwölf Milliarden Euro jährlich finanzierten sich die Verkehrsbetriebe etwa zur Hälfte aus dem Ticketverkauf.

