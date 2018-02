=== *** 06:30 NL/Airbus Group, Ergebnis 4Q (09:45 PK in Toulouse), Amsterdam 07:00 DE/Takkt AG, Jahresergebnis, Stuttgart 07:00 DE/Kuka AG, Jahresergebnis, Augsburg *** 07:00 FR/Schneider Electric SA, Jahresergebnis, Rueil-Malmaison *** 07:15 CH/Nestle SA, Jahresergebnis, Vevey *** 07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 4Q 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q, Mannheim 07:45 DE/RIB Software SE, Jahresergebnis, Stuttgart *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Januar 08:00 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 1Q (11:00 Telefonkonferenz), Düsseldorf 09:15 FR/EZB-Direktor Mersch, Rede beim "Rencontres du Club Sepa", Paris *** 09:20 DE/Instone Real Estate Group BV, Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse *** 09:30 ES/Siemens Gamesa Renewable Energy SA, PK zum Capital Markets Day und Veröffentlichung Strategie- Update 2018-2020, Madrid 11:00 DE/Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), Jahres-PK, Berlin *** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember 11:45 FR/EZB-Direktor Praet, Rede auf einer Konferenz des IWF und des französischen Finanzministeriums, Paris 13:00 NL/EZB-Direktorin Lautenschläger, Rede bei der De Nederlandsche Bank im Rahmen des Dutch Banking Day, Amsterdam *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 230.000 zuvor: 221.000 *** 14:30 US/Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar PROGNOSE: +20,4 zuvor: +22,2 *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: +17,3 zuvor: +17,7 *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,9% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,0% zuvor: 77,9% *** 17:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und türkischer Minister- präsident Yildirim, PK nach bilateralem Gespräch, Berlin *** 17:40 FR/Vivendi SA, Jahresergebnis, Paris - DE/Elmos Semiconductor AG, ausführliches Jahresergebnis, Dortmund - FR/Renault SA, Sitzung des Verwaltungsrats, u.a. zu Vertragsverlängerung von CEO Ghosn, Boulogne-Billancourt - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Schanghai und Südkorea geschlossen, verkürzter Handel in Hongkong (bis 04:00) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

February 14, 2018 09:01 ET (14:01 GMT)

