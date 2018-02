Bad Marienberg - Vor dem informellen Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am 23. Februar haben Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Haushaltskommissar Günther Oettinger heute (Mittwoch) verschiedene Optionen - mit ihren finanziellen Auswirkungen - für einen neuen Haushaltsrahmen nach 2020 vorgelegt, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung.

Den vollständigen Artikel lesen ...