Im Unterschied zum DAX präsentierte sich der Dow Jones zuletzt in einer stärkeren Verfassung. In den vergangenen drei Tagen legte der Index zu und erobert so allmählich verlorenes Terrain zurück. Solange aber nicht relevante Widerstandszonen überwunden werden, sollten Anleger vorsichtig bleiben. Von Franz-Georg Wenner

Den vollständigen Artikel lesen ...