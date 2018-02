Die Erholung des amerikanischen Leitindex wurde am Dienstag etwas ausgebremst. Dennoch schloss der Dow Jones erneut im positiven Bereich. Um knapp 0,2 Prozent legte er zu. Heute stehen nun in den USA Konjunkturdaten im Mittelpunkt. Die haben offenbar die Zinsangst zurückgebracht. Erfahren Sie hier mehr dazu von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Außerdem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.