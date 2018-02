Lieber Investor,

das Bargeldverbot rettet vielleicht die Konsumgesellschaft, aber ist der Konsum wirklich das Lebensziel des Menschen?

Die einen wollen das Bargeld abschaffen, weil sie am bargeldlosen Zahlungsverkehr selbst kräftig verdienen, die anderen, weil sie sich mehr Kontrolle über die Menschen und ihre Aktivitäten erhoffen, und eine dritte Gruppe setzt auf Kreditkarten und die Bezahlung per Handy, weil sie hofft, dass das Geld dann lockerer in der Tasche sitzt.

Berechtigt ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...