Neueste Inflationsdaten aus den USA drückten die großen Indizes zum Börsenstart nach unten. Der Preisauftrieb ist höher als erwartet.

Die Furcht vor schneller steigenden Zinsen in den USA haben am Mittwoch die Wall Street auf Talfahrt geschickt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte ging 0,3 Prozent tiefer bei 24.555 Punkten in den Handel. Der breiter gefasste S&P-500 verlor 0,4 Prozent auf 2653 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq fiel ebenfalls 0,4 Prozent auf 6987 Punkte. Auslöser ...

