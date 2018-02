Bern - Statt eines Defizits hat der Bund 2017 einen riesigen Überschuss geschrieben. Ende Jahr verblieben 2,8 Mrd CHF in der Bundeskasse. Nach den bisher geltenden Regeln beträgt der Überschuss sogar 4,8 Mrd CHF.

Dass die ausgewiesene Zahl kleiner ist, hat mit einem Buchhaltungskniff zu tun: Erstmals hat der Bund mit einem Teil der Überschüsse Rückstellungen in der Finanzierungsrechnung gebildet. Diese belaufen sich auf 2 Mrd CHF. Um diesen Betrag reduziert sich das Ergebnis der Rechnung. Die Rückstellungen erlauben dem Bund, seine Rechnung etwas zu glätten. Ein beträchtlicher Teil des Überschusses ist nämlich bei der Verrechnungssteuer angefallen. Die Einnahmen daraus lagen 2 Mrd CHF höher als erwartet.

Schwankungen abfedern

Das ist einerseits auf höhere Einnahmen aus Dividenden zurückzuführen. Andererseits wird die Verrechnungssteuer wegen der Negativzinsen derzeit so spät wie möglich zurückgefordert. So können Unternehmen ihr Geld günstig beim Bund parken. Werden die Beträge in späteren Jahren zurückgefordert, könnte ein Defizit entstehen.

Letztes Jahr blieb so viel Geld aus der Verrechnungssteuer beim

