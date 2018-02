GIEAG Immobilien AG: GIEAG erwirbt Bürogebäude in Stuttgart mit Innovationspotenzial

PRESSEMITTEILUNG

GIEAG erwirbt Bürogebäude in Stuttgart mit Innovationspotenzial

München, 14. Februar 2018

Die GIEAG Immobilien AG (GIEAG) erweitert mit dem Ankauf des Office-Gebäudes Neckartalstraße 131 in Stuttgart das Portfolio im gewerblichen Bestand. Die rund 5.000 qm Mietfläche umfassende Immobilie wurde bisher vom Eigentümer selbst genutzt. Der entsprechende Kaufvertrag wurde von GIEAG noch im alten Jahr beurkundet, über den Verkäufer und den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Vermittlung erfolgte durch Ellwanger & Geiger Real Estate GmbH, Mitglied von German Property Partners GPP.

Das 1992 erbaute Gebäude mit Erdgeschoss, zwei Obergeschossen und einem Staffelgeschoss befindet sich in zweiter Reihe zur Neckartalstraße und wurde bis vor kurzem voll als Bürostandort genutzt. Die Immobilie verfügt über eine sehr gute Verkehrsinfrastruktur durch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und an die B10. Der Stuttgarter Hauptbahnhof ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln in nur 15 Minuten zu erreichen.

Thomas Männel, Vorstand der GIEAG AG, weist auf die hervorragenden Entwicklungspotenziale der neu erworbenen Liegenschaft hin:

"Sowohl die attraktive Lage als auch der bauliche Zustand der Immobilie ist sehr gut. Wir streben eine nachhaltige und wertsteigernde Entwicklung der erworbenen Liegenschaft an. Im Rahmen einer sorgfältigen Due Dilligence prüfen wir im Moment diverse Nutzungsoptionen, die im Rahmen einer durchzuführenden Revitalisierung möglich sind", sagt Thomas Männel.

GIEAG ist eine familiengeführte Münchner Immobilienaktiengesellschaft. Die Aktien der GIEAG Immobilien AG werden an der Münchener Börse gehandelt. Das GIEAG Experten-Team ist dabei Garant für innovative und zukunftsweisende Konzepte. Durch die Verbindung der drei Assetklassen - Office, Wohnen, Logistik - und der zwei Leistungsbereiche - Entwicklung und Bestandshaltung - bietet das Unternehmen eine im Markt einzigartige Stabilität. So entwickelte und optimierte die GIEAG Immobilien AG in den vergangenen 18 Jahren eine Vielzahl von Immobilienprojekten mit Flächen von 1.500 m2 bis 145.000 m2 bei einer Einzelinvestitionssumme von bis zu 80 Millionen Euro. Partnerschaftlichkeit, Beharrlichkeit, Transaktionssicherheit und Schnelligkeit sind für die GIEAG die Basis einer nachhaltigen Wertentwicklung.

Kontakt GIEAG Immobilien AG Investor Relations, Philipp Pferschy Oettingenstraße 35 80538 München ir@gieag.de Tel: +49 89 290516-0

