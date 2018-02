Der GBP/USD wurde mit dem frühen amerikanischen Handel stark angeboten und so konnte nach der Veröffentlichung des US CPI die 1,3800 erreicht werden. Gute US Daten - Schlechte GBP/USD Nachrichten Der US-Dollar legte auf breiter Front zu, nach dem das US CPI im Januar gegenüber dem Vormonat mit 0,5 % mehr gestiegen war als erwartet, während das Ergebnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...