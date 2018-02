Bad Marienberg - Ein kräftiges Wirtschaftswachstum kennzeichnet die konjunkturelle Lage in Deutschland im Jahr 2017, so die Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

