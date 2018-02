Niklas Östberg, Chef von Delivery Hero, rechnet mit harter Konkurrenz durch Amazon und Uber. Seinen Lieferdienst sieht er gut gerüstet.

Der Chef des weltgrößten Essenslieferdienstes Delivery Hero rechnet mit einem deutlich schärferen Wettbewerb in seiner Branche durch den Angriff von Amazon und Uber. "Es ist ein Geschäft, das denjenigen begünstigt, der groß ist", sagte Niklas Östberg in einem am Mittwoch veröffentlichten Reuters-Interview. Amazon und Uber brächten bereits eine große Kundenbasis mit, was vor allem das Marketing erleichtere und billiger mache.

Während das Berliner Startup Delivery Hero in mehr als 40 Ländern aktiv ist und mehr als 150.000 Restaurants im Angebot hat, kommt das Pendant UberEats inzwischen auf 80.000 Restaurants in 30 Staaten. Amazon konzentriert sich bisher auf die USA und Großbritannien, wo Delivery Hero nicht präsent ist. Die Expansionspläne des weltgrößten Onlinehändlers sind bisher unklar, bereiten den Wettbewerbern aber trotzdem Kopfschmerzen.

"Es wird schwierig, dass alle Marktteilnehmer überleben", sagte Östberg. Er will sich jedoch den Angriffen erwehren: "Wir begreifen das als Marathon." Sein Unternehmen sei vielfältiger als beispielsweise UberEats oder ...

