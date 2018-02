Cheseaux-sur-Lausanne - Das Technologieunternehmen Kudelski befindet sich im Umbau und hat für 2017 ein enttäuschendes Ergebnis ausgewiesen. Unter dem Strich schrieb die Gruppe sogar "rote Zahlen", was zu einer Kürzung der Dividende führt. In Zukunft will CEO André Kudelski mit Investitionen in die Geschäftsfelder Cybersecurity, Internet of Things (IoT) und Public Access zurück in die Spur finden. An der Börse scheint der Glaube daran zu fehlen, der Aktienkurs bricht ein.

Der Umbau weg von traditionellen hin zu neuen Geschäftsfeldern hat in der Rechnung 2017 von Kudelski deutliche Spuren hinterlassen. Nebst dem anhaltenden Nachfragerückgang im angestammten Geschäft für die TV-Verschlüsselung, belasteten Restrukturierungskosten in Höhe von 22,5 Mio USD das operative Ergebnis. Der EBIT brach auf 25,6 Mio von 110,5 Mio im Vorjahr zusammen. Ohne Umbaukosten und mit Blick auf das fortgeführte Geschäft steht der EBIT bei 48,1 Mio.

Als "nicht-weitergeführtes Geschäft" hat Kudelski die SmarDTV-Aktivitäten klassifiziert, deren Verlust das Gruppenergebnis in den "roten Bereich" führte. Nach Minderheiten verzeichnete Kudelski einen Verlust von 11,4 Mio USD, nachdem 2016 ein Gewinn von 63,6 Mio erreicht wurde. Zu erwähnen gilt, dass das Westschweizer Unternehmen die Berichtswährung ...

