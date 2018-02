Nachdem die Aktien der deutschen Energiekonzerne in den letzten Wochen deutlich unter Druck geraten sind, können Sie sich heute wieder etwas erholen. Am DAX sehen wir RWE an der Spitze. Im MDAX macht sich Uniper unter den Top-Gewinnern breit. Letztere ist heute auch unser Trading-Tipp des Tages. Erfahren Sie hier mehr von Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.