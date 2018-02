Haar (ots) - Mit dem Top Employer Label werden Unternehmen ausgezeichnet, die höchste Standards im Personalmanagement erfüllen und sich als attraktive Arbeitgeber hervortun. Zum vierten Mal in Folge ist die MSD Sharp & Dohme GmbH mit Hauptsitz in Haar bei München, mit dem Label "Top Employer Deutschland" sowie zum dritten Mal zusätzlich mit dem Label "Top Employer Europe" zertifiziert worden.



"Wir freuen uns über die erneute Auszeichnung zum Top Employer. Dass wir das Label zum vierten Mal erhalten, zeigt, dass wir als Unternehmen auf dem richtigen Kurs sind. Wir setzen auf Werte wie Innovationswille, Verantwortung und Verlässlichkeit. Wer bei uns arbeitet, kann darauf bauen, ein echtes Teammitglied zu sein. Jemand, den wir wertschätzen, dessen Einsatz wir wahrnehmen und den wir mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln gern unterstützen - egal ob Auszubildender oder Führungskraft und unabhängig von Alter, Geschlecht, Glaube, Hautfarbe oder sexueller Orientierung. MSD ist ein traditionsreiches Unternehmen, das gleichzeitig modern und zukunftsorientiert agiert. Dabei übernehmen wir Verantwortung - für die Gesellschaft und unsere Mitarbeiter", erklärt Dr. Susanne Fiedler, Managing Director MSD Deutschland.



Das Top Employers Institute zeichnet seit 1991 jährlich weltweit Unternehmen verschiedenster Branchen aus. In einem mehrstufigen Analyseprozess prüft das Institut Arbeitgeber auf ihre Mitarbeiterzentrierung und zertifiziert diejenigen Unternehmen, die nachweislich und strategisch in die eigenen Mitarbeiter investieren. Im Rahmen des fünfstufigen Auswahlverfahrens hat MSD Fragen zu insgesamt neun Themenbereichen, u.a. Talentstrategie, Unternehmenskultur und Einstellungsprozess, beantwortet. Nach Prüfung der Ergebnisse durch das Top Employers Institute sowie durch externe Prüfer hat das Institut MSD das Zertifikat wiederholt verliehen. 2018 wurden in Deutschland insgesamt 149 Unternehmen zertifiziert, 34 davon erhielten außerdem das Label "Top Employer Europe".



Über MSD:



MSD - in den USA und Kanada Merck & Co., Inc., mit Sitz in Kenilworth, NJ, USA - ist ein führendes globales Gesundheitsunternehmen, das seit mehr als 125 Jahren neue Lösungen für Gesundheitsprobleme weltweit erforscht und weiterentwickelt. Das Unternehmen ist mit rund 68.000 Mitarbeitern in mehr als 140 Ländern vertreten. Im Jahr 2016 hat MSD einen Umsatz von rund 39,8 Milliarden US-Dollar erzielt und ist gemessen am Umsatz der fünftgrößte Arzneimittelhersteller weltweit (Forbes Global 2000 List 2017). In Deutschland hat die Unternehmensgruppe ihren Hauptsitz in Haar bei München.



Im Kerngeschäft erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt MSD verschreibungspflichtige Arzneimittel, Impfstoffe und Biologika sowie Präparate für die Tiergesundheit. Um auch weiterhin mit innovativen Gesundheitslösungen erfolgreich zu sein, investiert MSD jeden vierten US-Dollar in Forschung und Entwicklung (mehr als 10,1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016). Im Fokus stehen hier sowohl Prävention als auch Behandlung von Krebs, kardiovaskulären Erkrankungen, Alzheimer und Infektionskrankheiten wie HIV und Ebola. Darüber hinaus bietet MSD mit vielfältigen Corporate Responsibility-Programmen Lösungen für Gesundheitsprobleme in aller Welt.



