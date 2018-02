Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Mit Rückendeckung aus der etablierten Wirtschaft machen die deutschen Gründer Druck für einen eigenständigen Digitalminister in der kommenden Bundesregierung. Der Startup-Bundesverband hat dazu eine Petition aufgesetzt, die bereits 2.100 Unterstützer unterzeichnet haben. Daran beteiligt haben sich unter anderen der Telekommunikationsverband Bitkom, der Handelsverband HDE sowie der Bundesverband Mittelständische Wirtschaft (BVMW).

"Trotz schlechter Erfahrungen aus den vergangenen vier Jahren plant die große Koalition aus CDU, CSU und SPD ein 'Weiter so' und stellt keinen Minister für Digitales", kritisierte Startup-Verbandschef Florian Nöll. Im Koalitionsvertrag verpflichten sich Union und SPD zwar darauf, Deutschland bis 2025 bei der Digitalisierung in die Weltspitze zu führen und flächendeckend Glasfaserleitungen zu verlegen, gebündelt wird die Aufgabe jedoch nicht. Es drohe ein Kompetenz-Wirrwarr und Flickenteppich der Zuständigkeiten quer über die Ministerien hinweg, so Nöll. "Wir finden uns mit dieser Fehlentscheidung nicht ab."

Zuständig für den Ausbau der schnellen Leitungen soll nach den Plänen von Schwarz-Rot das Verkehrsministerium bleiben. Die CSU wird das Ministerium wieder besetzen, sollte es tatsächlich zur Neuauflage der großen Koalition kommen. Die Christsozialen haben jedoch kein Interesse daran, das Thema aus der Hand zu geben.

February 14, 2018

