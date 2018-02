Zürich (ots) - Der Bund mischt sich ein in den Streit um eine

E-Mail-Pflicht bei Decathlon. «Der Eidgenössische Datenschutz- und

Öffentlichkeitsbeauftragte wird Decathlon kontaktieren und auf die

Rechtslage in der Schweiz aufmerksam machen», sagt ein Sprecher zur

«Handelszeitung».



Hintergrund ist die neue Praxis von Decathlon, wonach Kunden ihre

E-Mail-Adresse oder ihren Namen angeben müssen, wenn sie Ware im

Laden in Neuenburg kaufen. Das verstösst laut Auffassung von

Datenschützer Adrian Lobsiger gegen die hiesige Rechtsordnung. Das

Schweizer Gesetz verlange, dass ein Konsument darüber entscheiden

könne, ob er Angaben zu seiner Person machen möchte oder nicht, sagt

der Sprecher von Lobsiger.



Die strittige Praxis hat Decathlon Ende Januar eingeführt. Es ist

eine Weltpremiere. In keinem der über 1000 Decathlon-Läden auf der

Welt fordert der Sportartikelgigant persönliche Informationen von

seinen Kunden für einen Kauf im Laden. Mit der Aktion will Decathlon

laut eigenen Angaben die Kundenbeziehung stärken.



Der französische Sportartikelhersteller sieht kein Problem in der

E-Mail-Pflicht. Er glaubt nicht, dass die neue Praxis gegen die

Schweizer Rechtsordnung verstösst. Ein Sprecher sagt zur

«Handelszeitung»: «Bis heute hat sich kein Kunde bei Decathlon

beschwert.»



