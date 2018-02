München (ots) - rpc - The Retail Performance Company feiert sein fünfjähriges Jubiläum und sein rasantes Wachstum vom Start-up zum etablierten Anbieter für die kundenzentrierte Transformation im Retail.



Im Februar 2013 wurde rpc - The Retail Performance Company als Joint Venture der BMW Group und der Unternehmensberatung h&z in München gegründet. Innerhalb von nur fünf Jahren ist rpc von sieben auf 300 Mitarbeiter gewachsen. Damit einher gingen acht internationale Büroeröffnungen in Frankreich (2013), Italien (2013), den USA (2013), UK (2014), Spanien (2014), Belgien (2014), China (2014) und den Niederlanden (2015). Wie erfolgreich rpc auf seinem Wachstumskurs ist, zeigt die Auszeichnung als "Wachstumschampion 2018": rpc erreichte im vom Nachrichtenmagazin Focus gemeinsam mit dem Datenunternehmen Statista durchgeführten Ranking der wachstumsstärksten Unternehmen in Deutschland einen herausragenden 13. Platz aus 500.



"Seit der Gründung im Jahr 2013 hat sich rpc sehr dynamisch entwickelt", sagt Christian Feilmeier, Managing Director von rpc. "Mittlerweile haben wir uns als ganzheitlicher Lösungsanbieter für die kundenzentrierte Transformation im Retail etabliert. Aktuell adressieren wir vor allem Themen rund um die Digitalisierung und unterstützen so unsere Kunden mit einem breiten und zukunftsorientierten Portfolio."



Zu den Säulen der Beratungsleistung von rpc zählen Consulting, Coaching, Training und HR-Services. Mit den neuen Kompetenzfeldern Retail Design und Data Analytics schließt rpc den Kreis und bietet ganzheitliche End-to-End-Services an, um Unternehmen auf dem Weg zu einer kundenzentrierten Transformation zu begleiten. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt rpc von der Strategie bis zur Implementierung und Steuerung individuelle Lösungen, um die Leistungsfähigkeit in Vertrieb und Handel zu steigern und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu schaffen.



"Der Handel und damit die Schnittstelle der Marke zum Endkunden wird sich in den nächsten Jahren zunehmend verändern. Das Spannungsfeld zwischen der analogen und der digitalen Welt stellt Retailer vor die entscheidende Frage, wie sie mit ihren Kunden bestmöglich interagieren können", erläutert Jan Schemuth, Managing Director von rpc. "Unser Leistungsversprechen setzt genau an dieser Stelle an: Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir innovative Konzepte für den Retail, um Marken und Endkunden zu verbinden und einen echten Mehrwert für beide zu generieren."



Der Erfolg von rpc beruht auf mehreren Pfeilern. Mit dem Expertenwissen der BMW Group in der Vertriebseffizienz und der Consulting-Kompetenz der Unternehmensberatung h&z verfügte rpc von Anfang an über starke Erfahrungswerte, um das umfassende Retail-, Sales- und After-Sales-Know-how für seine Kunden einzusetzen. Da rpc früh in die Internationalisierung in Europa, USA und China investiert hat, stehen vernetzte Kompetenzzentren mit unterschiedlichen funktionalen Schwerpunkten und internationaler Expertise zur Verfügung. So können Retail-Projekte nicht nur für die Zentrale, sondern auch regional in den wichtigen Märkten umgesetzt werden. Bei der Rekrutierung und Ausbildung von Talenten setzt rpc auf Diversität: "Die unterschiedlichen Werdegänge, Hintergründe und Ausbildungen unserer Kolleginnen und Kollegen bilden ein unschlagbares und authentisches Team, das unsere Kunden sehr schätzen. Die internationale und vernetzte Zusammenarbeit trägt zusätzlich zu diesem Erfolg bei", betont Christian Feilmeier.



rpc ist ein führender Anbieter von End-to-End-Services für Retail-Fragestellungen. Durch seinen ganzheitlichen Ansatz ist rpc in der Lage, seine Kunden auf dem Weg der kundenzentrierten Transformation von der Strategie bis hin zur Implementierung und Steuerung zu begleiten. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt rpc individuelle Lösungen, um die Leistungsfähigkeit in Vertrieb und Handel zu steigern und nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu schaffen. The Retail Performance Company ist ein von der BMW Group und der h&z Unternehmensberatung AG gegründetes Joint Venture und in neun Ländern vertreten.



