Bei ihrem Aschermittwochs-Auftritt wird sich Angela Merkel für die Preisgabe von Positionen und Inhalten im Koalitionsvertrag rechtfertigen müssen. Der Unmut an der Parteibasis wird immer lauter.

Es könnte gut sein, dass dereinst das "Tennis und Squash Center" im mecklenburgischen Demmin als einer jener Orte in die bundesdeutsche Geschichte eingeht, an dem sich das Ende einer politischen Ära ankündigte. Denn hier wird Bundeskanzlerin Angela Merkel heute Abend zum ersten Mal nach dem Abschluss der Koalitionsverhandlungen unmittelbar zu ihrer Parteibasis sprechen. Dass dieser politische Aschermittwoch so etwas wie eine Bewährungsprobe ist, offenbart auch das Motto: "Zeit für deutliche Worte."

Sie wird nicht umhinkommen, zu erklären und zu rechtfertigen, was ihr auch von prominenten CDU-Mitgliedern eine bisher ungekannt deutliche Kritik eingetragen hat: einen Koalitionsvertrag, der in wesentlichen Inhalten und erst recht bei der Ressortverteilung als völlige Selbstaufgabe der CDU begriffen werden muss. Gerade aus wirtschaftsnahen Kreisen der Union kam zuletzt Grundsatzkritik an einer Kanzlerin, die für ihren Machterhalt dem schwächeren Koalitionspartner SPD die Schlüsselressorts Äußeres, Finanzen und Arbeit und Soziales überlässt. Und damit letztlich den Gestaltungsanspruch auf zentralen Politikfeldern aufgibt.

Nicht nur der als Eurorettungskritiker und CDU-Rebell bekannte Abgeordnete Klaus-Peter Willsch rüttelte öffentlich an Merkels Thron und forderte, zu überlegen, "wie wir uns ohne Merkel personell neu aufstellen." Der Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung ...

