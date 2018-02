Qualitätsprobleme in der Produktion könnten das Ergebnis von Bayer belasten. Das kann der Konzern vor der Monsanto-Übernahme gar nicht gebrauchen.

Das Schreiben aus den USA an Werner Baumann hat es in sich: Mitte November 2017 bekam der Bayer-Chef Post von der amerikanischen Arzneiaufsicht. In dem Schreiben, das die FDA jetzt veröffentlichte, werden zahlreiche Qualitätsmängel in der Bayer-Produktion in Leverkusen aufgelistet. Die US-Behörde wirft dem Konzern vor, er habe nach einer ersten Beanstandung nicht ausreichend für Besserung gesorgt.

Einen "Warning Letter", wie ihn Bayer nun erhalten hat, ist die zweite von drei Eskalationsstufen, mit denen die FDA auf Qualitätsmängel bei Pharma- oder Nahrungsmittelhersteller reagieren kann. Fällt auch die Reaktion auf den Warnbrief unbefriedigend aus, kann die Behörde den Import der betroffenen Produkte in die USA stoppen und auch die Zulassung von neuen Arzneien verweigern. Das würde Bayer empfindlich treffen. Denn der US-Markt hat erhebliche Bedeutung für das Pharmageschäft des Konzerns.

Bayer bestätigte am Mittwoch den Erhalt des Warning Letters. Derzeit liefen in den Produktionsanlagen an der Kaiser-Wilhelm-Allee in Leverkusen "Korrekturmaßnahmen und Modernisierungsarbeiten", wie der Konzern mitteilte. Deswegen könne es "zu vorübergehenden Versorgungsunterbrechungen kommen, die unser reifes Produktportfolio betreffen", heißt es weiter.

Betroffen sind vor allem die Herstellung des Potenzmittels Levitra und des Blutdrucksenkers Adalat ...

