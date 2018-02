New York - Die Angst der Anleger vor schnellen Zinserhöhungen in den USA hat am Mittwoch neue Nahrung erhalten. Im Januar unerwartet deutlich gestiegene Verbraucherpreise bestätigten die zuletzt spürbaren Sorgen vor einer möglicherweise steileren Zinskurve. Die Marktreaktion fiel nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen aber verhalten aus. Der Dow Jones Industrial schaffte es nach frühen Verlusten sogar in die Gewinnzone. ...

