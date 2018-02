Bruchhausen-Vilsen (ots) -



Der Countdown läuft: Zum Auftakt der neuen Kampagne "Spür die Natur" macht VILSA ab Mitte Februar die deutschen Kinosäle unsicher. Der eigens für das Kino produzierte Spot gibt Einblick in die aktuelle Kampagnenidee, in der auch das neue Leitmotiv von VILSA zum Tragen kommt - Emotionen garantiert.



Mit der neuen Kampagne "Spür die Natur" geht VILSA im wahrsten Sinne des Wortes über Grenzen: Während sich der VILSA Kino-Spot zunächst auf regionaler Ebene erstreckt, begleitet er bereits einen Monat später den neuen Blockbuster Naturfilm "Unsere Erde 2" sogar national in allen deutschen Kinos. Ob Hamburg, Berlin oder München - der Kino-Spot läuft bis zum Start der neuen VILSA-TV-Kampagne am Ostersonntag. Damit löst VILSA eine kleine Vorfreude auf Ostern aus.



Für die Neugierigen unter uns: Der VILSA Kino-Spot zum Kinostart läuft auf YouTube unter https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=5dDkmcyndlk



Über VILSA:



Die Marke VILSA ist Dachmarke des privat geführten Familienunternehmens VILSA-BRUNNEN Otto Rodekohr GmbH. In Norddeutschland ist VILSA Marktführer im Segment Mineralwasser und gleichzeitig Anbieter des größten Sortiments alkoholfreier Erfrischungsgetränke. Das natürliche Mineralwasser von VILSA ist nachweislich seit Jahrtausenden unberührt und wird unter strengsten Auflagen gefördert. Der verantwortungsvolle Umgang mit natürlichen Ressourcen ist elementarer Bestandteil der Firmenphilosophie des Familienunternehmens. Daher unterstützt VILSA-BRUNNEN Projekte, die die Natur und deren kostbare Ressourcen schützen und die eigenen Quellen für die folgenden Generationen bewahren. Für weitere Informationen: www.vilsa.de



