Frankfurt - Die stabile Entwicklung der Einkaufsmanagerindices (PMIs) in China deutet darauf hin, dass die Konjunktur zu Beginn von 2018 kaum an Schwung verloren hat, so die Analysten der DekaBank. Die Dynamik im Dienstleistungssektor sei dabei höher als in der Industrie. Auch die Außenhandelszahlen würden eine gute Entwicklung signalisieren: Die Exporte seien im Januar um 11,1% gegenüber dem Vorjahr gestiegen, wobei das Wachstum bei technologieintensiven Produkten stärker gewesen sei als bei arbeitsintensiven.

