Hannover - Die Unruhe an den internationalen Finanzmärkten hat die Nachfrage nach Anlagen in Schweizer Franken hoch gehalten, so die Analysten der Nord LB. In der vergangenen Woche sei der EUR/CHF-Kurs kurzzeitig unter die Marke von 1,1450 gesunken, habe sich aber zügig oberhalb von 1,1500 EUR in CHF stabilisieren können.

