Frankfurt am Main (ots) - Juilf-Helmer Eckhard (59) wird im April 2018 neuer Leiter des Bereichs Revision der Helaba. Der Diplom-Kaufmann und Bankkaufmann verantwortet aktuell die Revision der Helaba-Tochter Frankfurter Sparkasse. Nach dem Berufsstart bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC hatte Eckhard Führungsaufgaben in der Revison der BHF-Bank, der Bankgesellschaft Berlin und der Aareal Bank übernommen. Bevor er zur Frankfurter Sparkasse wechselte, leitete er zehn Jahre die Konzernrevision der WestLB. Seit 2001 ist er Mitglied des Vorstands des Deutschen Instituts für Interne Revision (DIIR). Eckhard folgt Peter Leimert nach, der seit 1. Januar 2018 den neu geschaffenen Bereich "Organisation" verantwortet.



