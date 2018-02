Am Mittwoch, um 14:30 Uhr, kam es zu einer heftigen Abwärtsbewegung am deutschen Aktienmarkt. Notierte der DAX bis zum Nachmittag relativ solide im Plus, knallte der Kurs nun innerhalb weniger Minuten um mehr als 200 Punkte auf ein vorläufiges Tagestief von 12.075 Zählern. Inzwischen hat sich das deutsche Börsenbarometer wieder gefangen. Holger Scholze schaut hiermit auf die wichtigsten Konjunktur- und Unternehmensdaten am Donnerstag, dem 15. Februar 2018.