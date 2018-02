Die US-Inflationszahlen haben die Anleger überrascht, doch nicht genug, um starke Kursrückgänge auszulösen. Gefragt sind Bitcoins.

Nun ist also das eingetreten, wovor viele Anleger sich fürchteten. Die US-Inflation ist überraschend stark gestiegen - um satte 2,1 Prozent. Erwartet wurden nur 1,9 Prozent. Die Märkte reagierten prompt. Binnen weniger Minuten drehte sich der Dax von einem moderaten Plus ins Minus - und verlor rund 200 Punkte. Inzwischen hat sich der Index allerdings wieder gefangen und notierte zuletzt sogar 0,3 Prozent im Plus bei 12.230 Punkten.

Auch an der Wall Street sorgte die Nachricht für Trubel. So rutschten die US-Futures im vorbörslichen Handel um mehr als zwei Prozent nach unten. Bei der Eröffnung notierte der Index gut 0,5 Prozent im Minus und notierte zuletzt bei 24.492 Zählern. Zuletzt drehten sich jedoch auch die US-Börsen 0,2 Prozent ins Plus.

Dennoch befürchten einige Anleger und Analysten, dass die jüngsten Daten sich noch negativ auf die Börsenkurse auswirken würden. "Mit diesen Wirtschaftsdaten tritt das schlimmstmögliche Szenario an den Märkten ein", kommentierte Art Hogan, Chef-Stratege der US-Investmentfirma B.Riley FBR gegenüber dem US-Sender CNBC.

Das Problem seiner Meinung nach sei nicht nur die höhere Inflation allein, sondern die steigenden Löhne in den USA. "Dadurch bekommt die Inflation leider besonders viel Aufmerksamkeit." Vor allem die US-Zentralbank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...