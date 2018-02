Baden-Baden (ots) - Montag, 19. Februar 2018 (Woche 8)/14.02.2018



Geänderten Untertitel beachten!



13.30 Schatzsuche im Südwesten



In der Ortenau, in Rheinhessen und im Kraichgau - mit Frithjof Hampel Folge 1/10



Freitag, 23. Februar 2018 (Woche 8)/14.02.2018



Geänderten Untertitel beachten!



13.30 Schatzsuche im Südwesten



Am Mittelrhein und in der Eifel - mit Frithjof Hampel Folge 5/10



Sonntag, 25. Februar 2018 (Woche 9)/14.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



Tagestipp



20.15 Geschichte und Entdeckungen Wie der Südwesten wohnte



Mittwoch, 28. Februar 2018 (Woche 9)/14.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



21.00 Tränen, Schmerz und Kinderglück



2 Hebammen und 100 Babys



Mittwoch, 28. Februar 2018 (Woche 9)/14.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



04.40 Tränen, Schmerz und Kinderglück (WH) 2 Hebammen und 100 Babys



Freitag, 02. März 2018 (Woche 9)/14.02.2018



Nachgelieferten Untertitel für SR beachten!



18.50 (VPS 18.49) SR: Wir im Saarland - Die Reportage Ein Leben für die Wölfe - Begegnungen im Merziger Wolfspark



Freitag, 02. März 2018 (Woche 9)/14.02.2018



Beitrag wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



Tagestipp



21.00 Handwerkskunst! Wie man einen Bilderrahmen baut



Montag, 05. März 2018 (Woche 10)/14.02.2018



Beitrag für BW und RP wird mit Videotext-Untertitel ausgestrahlt!



08.50 BW+RP: Handwerkskunst! (WH von FR) Wie man einen Bilderrahmen baut Erstsendung: 02.03.2018 in SWR/SR



Dienstag, 06. März 2018 (Woche 10)/14.02.2018



Nachgelieferten Untertitel für SR beachten!



06.30 SR: Wir im Saarland - Die Reportage (WH von FR) Ein Leben für die Wölfe - Begegnungen im Merziger Wolfspark



Pressekontakt: Grit Krüger, Tel 07221/929-22285, grit.krueger@SWR.de



OTS: SWR - Südwestrundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7169 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7169.rss2