Noch zahlen die wenigsten Deutschen ohne PIN und Unterschrift. Und doch: Es sind über 1000 Prozent mehr als noch vor drei Jahren.

Im September 2017 war ein Jubiläum in Großbritannien fällig. Damals gab es dort seit zehn Jahren die Möglichkeit, kontaktlos zu bezahlen. Im ersten Halbjahr 2017 haben die Briten für gut 23 Milliarden Pfund diese Option gewählt, was knapp auf dem Niveau des Vorjahreszeitraums lag. Die Möglichkeit, mit einer Geld-Kreditkarte ohne Berührung eines Terminals zu bezahlen, ist dort weit verbreitet, üblich ist es etwa für die Busse in London. Dabei gibt es eine Obergrenze von 30 Pfund. Letztlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...