Yanfeng Automotive Interiors (YFAI), weltweit führend in der automobilen Innenausstattung, erhält für seine guten Arbeitsbedingungen und sein Personalmanagement die Zertifizierung als Top-Arbeitgeber 2018. Das unabhängige Top Employers Institute aus den Niederlanden hat die Personalprozesse des Automobilzulieferers geprüft und besonders die Talentstrategie sowie die Förderung der Führungskräfte gewürdigt.



Der global tätige Automobilzulieferer erhält das begehrte Gütesiegel für seine deutschen Standorte. Dazu zählen neben der Europazentrale in Neuss auch die beiden Werke in Lüneburg und Neustadt. Dabei ist es nicht die erste Auszeichnung in der noch recht jungen Unternehmensgeschichte. Bereits in den vergangenen zwei Jahren hatte das Top Employers Institute in Shanghai YFAI als einen der besten chinesischen Arbeitgeber des Jahres ausgezeichnet. Die Firmenstandorte in den USA sowie in der Slowakei erhalten die Auszeichnungen zeitgleich mit den Standorten in Deutschland.



"Erst im Juli 2015 gegründet, arbeiten wir seitdem kontinuierlich daran, unsere Mitarbeiter und ihre Ideen miteinzubeziehen, um ihnen ein optimales Arbeitsumfeld zu schaffen", sagt Roger Schneider, Human Resources Director Europe & South Africa bei Yanfeng Automotive Interiors. "Wir freuen uns darüber, diese Auszeichnung nun auch für Deutschland zu erhalten, und sehen sie als Ansporn, weiterhin an unserem Ruf als herausragender Arbeitgeber zu arbeiten." In Deutschland beschäftigt das Unternehmen 2.400 Mitarbeiter der rund 9.000 in Europa.



Steffen Neefe, Country Manager DACH beim Top Employers Institute, erklärt: "Unsere Analyse zeigt, dass Yanfeng Automotive Interiors gute Bedingungen für die Mitarbeiter bietet und die Talente in allen Organisationsebenen fördert und entwickelt. Yanfeng Automotive Interiors bestätigt damit ein grundlegendes Bekenntnis zu nachhaltigem und wettbewerbsfähigem Personalmanagement."



Zentraler Bestandteil des Top-Employers-Zertifizierungsprogramms: Alle teilnehmenden Unternehmen durchlaufen einen einheitlichen Analyseprozess und müssen hohe Anforderungen in unterschiedlichen Kategorien erfüllen. Dazu zählen Talentstrategie, Personalplanung, Onboarding, Training und Entwicklung, Performance Management, Führungskräfteentwicklung, Karriere und Nachfolgeplanung, Compensation und Benefits sowie die Unternehmenskultur. Die Antworten und Belege werden abschließend von einer unabhängigen Instanz geprüft.



Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) ist weltweit führend in der automobilen Innenausstattung und gestaltet Gegenwart und Zukunft des Erlebnisraums "Auto". Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Shanghai und beschäftigt global mehr als 33.000 Mitarbeiter an rund 110 Entwicklungs- und Produktionsstandorten in 20 Ländern. YFAI entwirft, entwickelt und fertigt innovative Innenraumkomponenten für alle Automobilhersteller. Das Unternehmen entstand 2015 als Joint Venture zwischen Yanfeng, einem der größten Automobilzulieferer in China, und Adient, dem weltweit führenden Anbieter von Automobilsitzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.YFAI.com.



