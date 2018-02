Berlin (ots) -



Am Donnerstag (15.02.) moderiert Pegah Ferydoni erstmals das "Berlinale-Studio" im rbb Fernsehen. Die Schauspielerin und Moderatorin wurde mit der Serie "Türkisch für Anfänger" bekannt. Im "Berlinale-Studio" begrüßt sie die rbb-Zuschauer live aus dem Berlinale Palast. Sie spricht mit den Stars und Kreativen des Festivals, dazu gibt es das Wichtigste und Unterhaltsamste über die Filme und Menschen der Berlinale.



Pegah Ferydoni wurde in der iranischen Hauptstadt Teheran geboren, aufgewachsen ist sie in Reinickendorf. Seit ihrem Erfolg bei "Türkisch für Anfänger" hat sie in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen gespielt und den "zdf.kulturpalast" moderiert.



Sendetermine:



15.02. (22.15 Uhr) / 16.02. (22.00 Uhr) / 19.02. (22.15 Uhr) / 20.02. (23.15 Uhr) / 21.02. (22.15 Uhr) / 22.02. (22.15 Uhr) / 23.02. (22.00 Uhr)



3sat übernimmt das vom rbb produzierte "Berlinale-Studio".



