Der Keks-Fabrikant Werner Bahlsen übt heftige Kritik am Koalitionsvertrag von Union und SPD. Der Unternehmer fordert ein Aufbruchsignal für Deutschland und Investitionen von 50 Milliarden Euro in den Glasfaserausbau.

Herr Bahlsen, Sie sind Mitglied der CDU und Präsident des Wirtschaftsrates. Wie bewerten Sie die Vereinbarung von Union und SPD über eine mögliche Große Koalition?Ich finde den Vertrag nicht gut genug. Die Verbesserungen etwa im Europa-Kapitel gegenüber der Sondierungsvereinbarung werden überschattet von der schmerzlichen Aufgabe des Finanzministeriums. Aber generell ist mein Gefühl: Die deutsche Politik dreht sich vor allem um sich selbst. Das hat mit der Zukunft Deutschlands nicht viel zu tun. Ich war gerade in den USA unterwegs. Die Amerikaner schütteln den Kopf über uns. Gerade erst hat Donald Trump eine gigantische Steuersenkung auf den Weg gebracht, die Investitionen in die USA locken werden. Auch Frankreich und China haben enorme Entlastungen der Unternehmen auf den Weg gebracht. Das alles setzt unser Land unter einen erheblichen zusätzlichen Wettbewerb. Und was macht die deutsche Politik? Bei den GroKo-Verhandlungen haben Union und SPD gar nicht darüber geredet.

Was fehlt Ihnen?Die steuerliche Belastung in Deutschland ist zu hoch. Der Soli sollte sofort und komplett abgeschafft werden. Der Bund hat genug Geld dafür angesichts von Steuermehreinnahmen von über 140 Milliarden Euro bis 2021.

Und was sollte der Staat damit tun?Der Staat muss in viel größerem Maße investieren. Und zwar in die Zukunft. Natürlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...