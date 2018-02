Die Bundesregierung hat die Debatte um kostenlosen Nahverkehr losgetreten. Doch das Konzept wurde bisher regelmäßig zum Fehlschlag.

Etwas mehr Begeisterung hätten die drei geschäftsführen Kabinettsmitglieder - Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) und Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) - wohl erwartet. Ihre nicht ganz neue Idee, Diesel-Fahrverboten in Städten mit kostenlosen Nachverkehrstickets vorzubeugen, stößt aber eher auf Skepsis, wenn nicht gar Ablehnung.

Dem Präsidenten des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und zugleich Chef der Kölner Verkehrsbetriebe, Jürgen Fenske, fiel dazu nur die Bemerkung ein: "So weit, so gut." Und ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Meist endeten Versuche mit Gratisangeboten nach wenigen Jahren der Begeisterung als veritabler Flop.

Schon heute, stellt Fenske fest, drängelten sich die Fahrgäste überall in Bussen und Bahnen. Ein kurzfristiger, sprunghafter Fahrgastanstieg würde die vorhandenen Systeme vollständig überlasten. In dasselbe Horn stößt auch Gewerkschaftsboss Alexander Kirchner. Der Chef der Eisenbahnergewerkschaft EVG sagt: "Das wird nicht funktionieren". Heute seien Zugausfälle, Verspätungen und zu Stoßzeiten übervolle Züge die Regel. "Das ermuntert Niemanden, das Auto stehen zu lassen, selbst wenn die Fahrt mit dem Nahverkehr nichts kostet."

Gestützt wird Kirchners Skepsis durch eine Umfrage des Automobilclubs VCD bei Pkw-Fahrern. Danach fand die Organisation heraus, dass der Fahrpreis beim Ausflug in die Stadt erst an sechster Stelle der Prioritäten rangiert. Wichtiger waren den Befragten nicht nur Flexibilität, Zeitgewinn und Pünktlichkeit, sondern Komfort und Verfügbarkeit.

Ohnehin stellt sich die Frage, was sich die Minister bei ihrem Vorstoß gedacht haben. Nach den Berechnungen des VDV zahlt jeder Fahrgast durchschnittlich nur 1,20 Euro pro Fahrt aus der eigenen Tasche. Grund ist die üppige öffentliche Förderung für Tram, Busse, S-Bahnen und Regionalzüge. Allein der Bund verteilt jedes Jahr 8,2 Milliarden Euro Regionalisierungsmittel an die Bundesländer zur Subventionierung ...

