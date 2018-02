Heute hat man wieder gesehen, dass die 12000 wichtig sind. Der DAX testete den Bereich erneut und drehte dann wieder nach oben. Charttechnisch kann er an einem Doppeltief bastelt, was dann eine Trendwende einläuten würde. Die 12000 ist wie schon gesagt dreifach wichtig und ein wichtiger Widerstand. Auch der DOW hat die 24000 verteidigt, was den Abwärtsdruck verminderte. Charts: DAX-Tageschart, DAX-Wochenchart, ...

