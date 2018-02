Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch deutlich fester geschlossen. Nach über Erwartungen gestiegenen US-Verbraucherpreisen im Januar ging die Börse wegen frischer Inflationsängste zunächst deutlich in die Knie. Letztlich setzte sich dann aber eine positive Interpretation der Daten durch, nämlich dass diese Ausdruck einer gesunden US-Wirtschaft seien. Die Preisdaten unterstrichen die Erwartung am Markt, dass die US-Notenbank die Leitzinsen 2018 drei Mal anheben wird. Deutlich unter den Erwartungen ausgefallene US-Einzelhandelszahlen belasteten nicht. Der DAX gewann 1,2 Prozent auf 12.339 Punkte.

Cashflow von Thyssenkrupp enttäuscht

Thyssenkrupp verloren 0,7 Prozent. Der Konzern hat zum Auftakt des neuen Geschäftsjahres von einer starken Entwicklung in seinem traditionellen Stahlgeschäft profitiert. Der bereinigte operative Gewinn legte trotz fortdauernder Schwäche im Anlagenbau um mehr als die Hälfte gegenüber dem Vorjahr zu. Allerdings störten sich die Anleger am operativen Cashflow, der mit einem Minus von 1,5 Milliarden Euro klar negativ ausfällt.

Gut kamen die Zahlen von Bilfinger an, die Aktie legte um 5,4 Prozent zu. Der Umbau unter Konzernchef Tom Blades trägt langsam Früchte. Anderthalb Jahre nach seinem Amtsantritt scheint die Erosion der Einnahmen gestoppt. "Die Zahlen liegen über den Erwartungen", sagte ein Teilnehmer. Der Umsatz liege leicht über den Erwartungen, und der Verlust sei etwas kleiner ausgefallen als prognostiziert.

Gesco hebt die Prognose an

Gesco zogen nach ihrem Zwischenbericht deutlich an. Der Kurs gewann 4,9 Prozent. Nach einem guten dritten Geschäftsquartal hat die Beteiligungsgesellschaft nun die Prognose angehoben. Statt von 18 Millionen Euro Gewinn geht Gesco nun von 20 bis 21 Millionen aus. "Die Gewinndynamik ist hoch", sagte ein Händler.

Die Analysten der Deutschen Bank hoben Vonovia auf "Kaufen" an, die Aktie legte daraufhin um 1,5 Prozent zu. Daneben stuften die Analysten auch LEG Immobilien auf "Kaufen" hoch, die Aktie gewann 1,1 Prozent. Siltronic stiegen gleich um 8 Prozent - Credit Suisse hatte die Aktie auf die Auswahlliste "Focus List" genommen.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 123,6 (Vortag: 97,3) Millionen Aktien im Wert von rund 4,57 (Vortag: 3,27) Milliarden Euro. Es gab 29 Kursgewinner und 1 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.339,16 +1,17% -4,48% DAX-Future 12.346,00 +1,22% -3,94% XDAX 12.353,70 +0,86% -3,95% MDAX 25.424,48 +1,38% -2,96% TecDAX 2.521,27 +2,38% -0,31% SDAX 11.947,38 +1,09% +0,51% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 157,89 -34 ===

