Am Privatbesucherwochenende, 10. bis 11. März 2018, macht die ITB Berlin allen Weltenbummlern wieder Lust auf Fernweh. Auf der weltweit größten Reisemesse erwartet Besucher ein erlebnisreiches Wochenende, an dem sie fremde Kulturen kennenlernen und Menschen aus aller Welt begegnen. Auf der ITB Berlin informieren Aussteller aus über 180 Ländern und Regionen in 26 Messehallen über die schönsten Reiseziele in nah und fern und machen mit ihren kulturelle Darbietungen und kulinarischen Kostproben Lust aufs Reisen.



Im Mittelpunkt der 52. Auflage der weltweit größten Reisemesse steht das Offizielle Partnerland 2018, Mecklenburg-Vorpommern. Erstmals nimmt damit ein Bundesland diese Herausforderung an. Die Vorbereitungen für die Präsentation des Urlaubslandes auf der weltgrößten Reisemesse laufen auf Hochtouren. Der Nordosten will Akzente setzen - mit Prominenten und Promotions, Storytelling und Social Media, Musik made in MV und Mitmachaktionen, Kulinarischem und Kreativem.



Wir informieren über die Highlights am Privatbesucher-Wochenende: Mittwoch, 21. Februar 2018, 10.45 Uhr



BeachMitte Caroline-Michaelis-Str. 8. 10115 Berlin



- 10.45 Uhr Fototermin: Ostseeflair mit Bademodenmodels - 11.00 Uhr Pressekonferenz - 11.45 Uhr Q&As



Es informieren:



- Harry Glawe, Minister für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit, Mecklenburg-Vorpommern - Wolfgang Waldmüller, Vorsitzender des Tourismusverbandes Mecklenburg-Vorpommern - Dr. Martin Buck, Senior Vice President Travel & Logistics, Messe Berlin - David Ruetz, Head of ITB Berlin



Moderation: Julia Wegener, PR Manager ITB Berlin



Auf der Weltreise durch 26 Hallen erwartet die Besucher ein Entdecker-Parcours aus Mecklenburg-Vorpommern, Lesungen mit weit gereisten Autoren und die große Abschluss-Show mit Tanzdarbietungen aus Sambia, Malaysia und der Dominikanischen Republik. Outdoor-Fans kommen in der Halle 4.1 auf ihre Kosten, während die kleinen Besucher im Kinderland Mosaike basteln oder in andere Kulturen eintauchen und Gourmets sich rund um den Erdball schlemmen. Das ITB Career Center bringt erneut Jobsuchende und Arbeitgeber zusammen - kostenfreie Bewerbungsfotos und Karriereberatung inklusive.



