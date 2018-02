Mainz (ots) -



Am Wochenende in Oppenheim: Eine gewaltige Explosion erschüttert die Servicestelle der Sparda-Bank im Gebäude der Verbandsgemeinde. Wieder ist in Rheinland-Pfalz ein Geldautomat in die Luft geflogen. Mehrere Geldkassetten mit zehntausenden Euro sind weg, der Geldausgaberaum samt Glasfront liegt in Trümmern. Flonheim, Alzey, Mainz, Wörrstadt, Ludwigshafen, Limburgerhof, Hütschenhausen - der Raubzug der Täter durch Rheinland-Pfalz verursacht immer größere Schäden. Nach Recherchen von "Zur Sache Rheinland-Pfalz" flogen 2017 im Land fünfmal so viele Geldautomaten in die Luft wie im Jahr zuvor. Eine Sonderermittlungsgruppe des Landeskriminalamts soll jetzt den Raubzug der Täter beenden. "Zur Sache" geht auf Spurensuche und will wissen, wie der brachiale Raubzug gestoppt werden kann.



Weitere Themen der Sendung:



- Kritik an Ausbau von Erstaufnahme in Speyer - Bürger fordern mehr Klarheit über Flüchtlingsunterkunft - Koblenzer Moschee unter Beobachtung - Verfassungsschutz sieht "klare Bezüge zum Salafismus" - Zur-Sache-will's-wissen: Chaostage in der SPD - CDU am Scheideweg / Gast im "Zur-Sache"-Studio: Prof. Karl-Rudolf Korte (Politikwissenschaftler Universität Duisburg)



Moderation: Daniela Schick



