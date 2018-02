Chinas Zentralbank hat nach eigenen Angaben einen Teilerfolg gegen die Verschuldung des Landes erzielt. Doch noch gibt es keinen Grund zur Entwarnung.

Chinas Zentralbank meldet Erfolge bei der Eindämmung der hohen Verschuldung im Land. Seit dem vierten Quartal würden die Verbindlichkeiten im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) nicht mehr so stark zulegen, teilte die Peoples Bank of China (PBOC) am Mittwoch in Peking mit. Erste Ergebnisse seien auch beim Abbau zu erkennen. Es gebe aber noch keinen ...

